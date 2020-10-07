MİT tırlarının durdurulması davası! Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesi ile çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan gazeteci Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini geçtiğimiz eylül ayında başlatan mahkeme, bugün verdiği kararla hukuki olarak kaçak sayılan Can Dündar'a tüm mallarına el koyulmasına karar verdi.