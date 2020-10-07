CHP Milletvekili Emir: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla uluslararası bir sağlık dergisinde yayımlanan çalışmada, "Şubat ayında Covid-19 pozitif tanılı 24 hastanın Mersin'de tedavi altına alındı" diye yazdığını iddia etti.

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CHP'li Vekil Emir, "Bakanlık, Türkiye'de ilk vakayı 11 Mart'ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır" dedi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan önce Kovid-19 tanılı hastaların varlığını bildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıkladığını anımsatan Emir, şunları söyledi:

"Bu bir skandaldır"

Bakan Yardımcısı Birinci'nin yayımlanan bu çalışmasından Mersin'de Şubat ve Mart ayları arasında zatürree belirtisiyle hastaneye başvuran 24 kişiye Kovid-19 pozitif tanısı konulduğunu anlıyoruz. Bu bir skandaldır. Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında iki farklı ilacın bu kişiler üzerinde denendiğini ve bu çalışma için, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alındığını da görüyoruz.

"Birbirini yalanladılar"

Sağlık Bakanı Koca ve Bakan Yardımcısı Birinci'nin birbirini yalanladığı bir durum ile karşı karşıyayız. Eğer Birinci, bu vakalar olmadığı halde varmış gibi uluslararası bir yayın yapmışsa bu hem bilimsel bir suçtur hem de ayrı bir skandaldır. Bu hareket, Bakan Koca'nın altını oymaya dönük de bir girişimdir, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndaki çürümüşlüğü de açıkça ortaya koymaktadır.

Bakan Koca'nın Mart ayına gelene kadar sadece Mersin'de 24 Kovid pozitif vakası olduğunu bile bile 11 Mart'ta 'ilk vakayı bulduk' demiş olmasını düşünmek dahi istemiyoruz.

"Yalanlanacaksa yalanlansın"

Devletin beceriksizlerin elinde savrulduğunu söyleyen Emir, "İktidar, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bakan Koca'nın bir an evvel açıklama yapmasını bekliyoruz. En azından bildirim yalanlanacaksa yalanlansın, aksi takdirde Sağlık Bakan Yardımcısı bir dakika bile görevde kalmamalıdır" diye konuştu.