Şanlıurfa’da eşine işkence için özel oda yaptı! Kadının bir başka eşi daha çıktı
Bir kadına kocası işkence yaparak tırnakları kerpetenle söktü. Zalim eş işkence için özel oda kurmuş. Kadının bir başka eşinin daha olduğu ortaya çıktı.
ŞANLIURFA'daki korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.