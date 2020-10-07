Edirne'de FETÖ operasyonu! Bir subay gözaltına alındı
EDİRNE'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir subay gözaltına alındı.Abone ol
EDİRNE'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subay A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli A.K. emniyete götürüldü.