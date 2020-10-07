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Edirne'de FETÖ operasyonu! Bir subay gözaltına alındı

EDİRNE'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir subay gözaltına alındı.

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EDİRNE'de FETÖ/PDY'nin askeri "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf subay A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli A.K. emniyete götürüldü.

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