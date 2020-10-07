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Putin'in 'ateşkes' çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra...

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrısına yanıt verdi. Aliyev, "Askeri çatışmaların kritik aşaması sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız" diye konuştu.

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Rusya televizyonuna konuşan Aliyev, açıklamalarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin ardından paylaştı. Aliyev ayrıca Türkiye'nin doğrudan arabuluculuk yapma hakkı bulunduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ ihtilafını ele aldılar

Aliyev bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İki lider, çatışmaların 11'inci gününde ilk kez bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin'i yaş gününü kutlamak için aradığı, iki liderin Dağlık Karabağ ihtilafını da ele aldığı belirtilmişti. Putin ise çatışmaların sona ermesi yönünde çağrı yapmıştı.

"Ateşkes" için şartlarını sıralamıştı

Aliyev, daha önce Paşinyan'a tek şartı olduğunu vurgulamış; "Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından dileyin ve Karabağ'ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir zaman çizelgesi versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır" demişti.

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