Gaziantep'te zeytin bahçesine uçan araçta ölüm geldi

GAZİANTEP'te otomobilin kontrolden çıkmasıyla meydana gelene kazada 72 yaşındaki sürücü aracının içerisinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönüne giden Osman Osanmaz yönetimindeki, 06 BJ 0536 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki zeytin bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Osanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Osanmaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.