BIST 1.152
DOLAR 7,87
EURO 9,27
ALTIN 477,97
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Gaziantep'te zeytin bahçesine uçan araçta ölüm geldi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te otomobilin kontrolden çıkmasıyla meydana gelene kazada 72 yaşındaki sürücü aracının içerisinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönüne giden Osman Osanmaz yönetimindeki, 06 BJ 0536 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki zeytin bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Osanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Osanmaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Esenyurt'ta taksici kavgası! İki taksi şoförü gözaltına alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MİT tırlarının durdurulması davası! Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak
İstanbul'a koronavirüsü yenen cerrah göreve başladığı gün öldü
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Van'daki vaka sayısı kontrol altına alındı
Rus Senatörden müthiş 'Türkiye' değerlendirmesi: Batı’nın Türkiye’nin arzularını zapt etmesi çok zor olacak
DSÖ duyurdu! Korona aşısı 2021'in ortasında dağıtılmaya başlanacak
Kobani operasyonunda neden 6 yıl beklendi? AK Parti Grup Başkanvekili Özkan yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de FETÖ operasyonu! Bir subay gözaltına alındı
29 Ekim tatili ne zaman başlar 28 Ekim yarım gün mü?
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu partiden ayrılacak iddialarını yalanladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Ermenistan'ı bitiren açıklama
Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Firari hükümlü halının içinde yakalandı
Kibariye kızı kimdir Birgül Küçükbalçık kiminle evli?
Yorumlar