Papis Cisse: Fenerbahçe reddedilmeyecek kadar büyük bir kulüp

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Papiss Cisse, "Fenerbahçe reddedilmeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum" dedi.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Papiss Cisse, basın toplantısında transfer sürecini anlattı.

Papiss Cisse sözlerine, "Fenerbahçe reddedilmeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum" sözleriyle başladı.

"Transfer süreci oldukça ilginçti" diyen Senegalli golcü şöyle konuştu: "Farklı kulüplerden de teklif aldım. Ancak Fenerbahçe'yi seçtim ve çok şükür buradayım. Takım gayet iyi. Takım içindeki oyuncular gerçekten sıra dışı oyuncular. Hep birlikte elimizden geleni yapacağız.

"Bonservisim elimdeydi. Sonrasında İngiltere'ye gittim Ailemle zaman geçirdim. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la konuştum. Gayet iyi bir süreç geçti. Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Bu konuşmaların sonucanda burada sizlerle birlikteyim"

Takımda bir çok üst düzey oyuncuların olmasını değerlendiren 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Benim açımdan rekabet olması memnuniyet verici. Rekabeti seven bir oyuncuyum. Ortada rekabet varsa sizi daha çok çalışmaya itecek bir unsur olacaktır. Forvetseniz zaten rekabet olmalı. Kendi açımdan bir korkum ve endişem yok. Beraber çalışacağız. Fenerbahçe'nin işini bu anlamda kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.