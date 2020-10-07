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Dışişleri'nden son dakika Uygur Türkleri açıklaması! Türkiye mektuba imza atmamıştı

TÜRKİYE 39 ülkenin imzaladığı Uygur Türkleri mektubuna imza atmamıştı. Türkiye'nin neden sessiz kaldığı sorgulanırken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

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ÇİN'in sistematik olarak uyguladığı baskılara son vermesi için 39 ülke mektup yazıp imzaladı. Bu 39 ülke arasında ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkeler bulunurken Türkiye yer almadı. Bu durum da tepkilere sebep oldu. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'mektubun neden imzalanmadığına' değinmeden bir açıklama yayınladı.

Hami Aksoy açıklamasında, "Etnik, kültürel ve dini bağlara sahip olduğumuz Uygur Türklerinin huzur, güvenlik, refah ve mutluluğuna özel önem atfediyoruz. Uygurlu kardeşlerimizle ilgili gelişmeleri her zaman yakından ve büyük hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. 

Mektupta ne vardı? Kimler imzaladı

Çoğunluğunu Batılı ülkelerinin oluşturduğu 39 ülke, Çin yönetimine ortak bir mektup göndererek Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Pekin yönetiminden, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri üyelerinin de aralarında bulunacağı uluslararası bağımsız uzmanlar heyetine Doğu Türkistan'a "tam erişim" izni vermesini istedi. 

Mektubu imzalayan ülkeler şunları

Çin'in toplama kampları
Çin'in dünyaya eğitim merkezi olarak lanse ettiği toplama kamplarında ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 3 milyon civarında Uygur Türkü zorla tutuluyor.

Diasporadaki Uygurlar, asimilasyon ve kültürel soykırım olarak tanımladıkları toplama kamplarına götürülen kişilerin çocuklarının ellerinden alındığını ve bir daha göremediklerini belirtiyor. Binlerce Uygur çocuk, ailelerinden koparılmış durumda. Toplama kamplarına götürülenlerin büyük bir kısmından bir daha haber alınamıyor.

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