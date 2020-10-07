SİNPAŞ'tan Bülent Arınç açıklaması! Yönetim Kurulu üyesi oldu denilmişti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bülent Arınç'ın 'başhakemlik' yaptığı bir davadan sonra, lehte karar çıkan şirketin yönetim kuruluna girdiğini duyurdu. Altaylı şirket ismi vermedi. Ancak bu kurumun Sinpaş olduğu ortaya çıktı.

Şehven hata yapıldı

SİNPAŞ'ın KAP'a yolladığı aydınlatma açıklamasına göre 'yönetim kurulu üyeliğine' atama kararında isim hatası yapıldı.

KAP'a gönderilen düzeltme açıklamasında şöyle denildi:

'Şirketimizde boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapılmasına dair 01.09.2020 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmış olan açıklamamız Şirketimizin ilgili departmanları arasındaki bir iletişim hatası nedeniyle sehven yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzca boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için henüz bir karar alınmamış ve sayın Arınç ile de konu karşılıklı görüşülmemiştir. Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğimiz için ilk Genel Kurulumuza arz edilmek üzere, yakında bir atama yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. '

SİNPAŞ'ın KAP'a gönderdiği açıklamanın PDF kaydı- tıklayın

FATİH ALTAYLI'NIN GÜNDEM OLAN İDDİASI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı. Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

*“İki yıl kadar önce, çok eskiden tanıdığım ama herhalde 25 yıldır görmediğim bir işadamı aradı. Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biriyle tahkimlik olan bir kat karşılığı ortaklık meselesinde, hakem heyetinde yer almamı istiyordu.

(...) Karşı tarafı temsil eden hakem de ünlü bir avukat idi. Baş hakem olarak ise taraflar eski Bakan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ismi üzerinde anlaştılar. Aylar süren toplantılar, uzun bilirkişi raporları, bunlar üzerine uzun tartışmalardan sonra geçen sene dava sonuçlandı. Bülent Arınç’ın son dakikada değişen tavrı ile benim temsil ettiğim taraf davayı kaybetti. Kat karşılığı arazisini veren işadamı üstüne bir de borçlu çıkarıldı.

(...)Neyse ki, inşaat şirketinin sahibi insaflıydı da dava sonuçlandıktan sonra oturup anlaştı ve arazi sahibine bir kısım ödeme yapmayı uzlaşma yoluyla kabul etti. Buraya kadar her şey normal. Ama anormal olan sonrasındaki.

Davanın sonuçlanmasından bir süre sonra “tarafsız” olarak Hakem Heyeti’ne başkanlık eden Bülent Arınç, baş hakem olarak lehinde karar verdiği şirketin yönetim kuruluna girdi. İşte bu anormal ve yakışıksız bir durum. Bunu niye mi yazdım! İnsanları daha iyi tanıyın diye. Hani Arınç’a “AK Parti'nin vicdanı” deniyor ya. “Vicdanı” tanıyın diye.”