Karadeniz'in dibinde 800 kiloluk müthiş keşif Osmanlı'dan kaldığı düşünülüyor

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Müzemize bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Bu ihbarlar neticesinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Seyrek Kalesi’nde de bir ihbar gelmişti. İhbarı değerlendirerek Seyrek Kalesi’nde dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında Osmanlı dönemine ait olduğunu düşündüğümüz gemiye ait bir topa rastladık. Bu topu çıkartarak müzemize naklini sağladık." dedi.