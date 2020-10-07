Ordu'ya akraba ziyaretine giden üniversite öğrencisi canından oldu

ORDU'ya hem tatil hem akraba ziyareti için gelen üniversite öğrencisi Beytullah Esen (19), Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında boğulma tehlikesi geçirmesiyle kaldırıldığı hastanede öldü.

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Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabasını ziyarete gelen Beytullah Esen, serinlemek için denize girdi. Esen, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Esen’in ailesinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile arama kurtarma dalgıç ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan Esen, acilen Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Esen'in Ankara'daki bir üniversitede öğrenim gördüğü tatil ve akraba ziyareti için Ordu'ya geldiği öğrenildi.