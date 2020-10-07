Antalya'da 3 aylık bebeği arabasına koyup öylece terk ettiler

Masmavi gözleriyle etrafa bakınıp durdu

Kamera ve şüpheli çalışması yapan ekipler, daha sonra bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Polisler gelinceye kadar bebeğin bakımını iş yerindeki kadınlar yaptı. Emziği olan ve sağlıklı olduğu gözlemlenen mavi gözlü erkek bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.