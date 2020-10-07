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Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: Şimdiden bittik, tükendik demek yanlış

İSTANBUL'un 70-80 günlük suyunun kaldığı görüşlerine aldırış etmemek gerektiğini aktaran Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, su yılına henüz 1 Ekim itibariyle girildiğinin altını çizdi. Barajlardaki su seviyesi hakkında konuşan Kadıoğlu, 'su yılının başında iken 'kuraklık var, bittik, şu kadar su var' demek yanlış' dedi.

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Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul'da barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 35'lere kadar geriledi. İstanbul'un 70-80 günlük suyu kaldığı yönündeki tartışmalar da megakentin insanlarında telaş uyandırdı. Konuyla ilgili görüşlerini NTV'ye anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye ikliminin yazları sıcak ve kurak, kışları da soğuk, ılık ve yağışlı geçtiğini hatırlatarak, ''Yaz aylarında kuraklık yaşamamızın nedeni sorulmaz çünkü iklimimiz böyledir. Nitekim de biz sıcak ve kurak bir yaz ayı geçirdik'' dedi. 

Kadıoğlu, ''Burada 1 Ekim'de başlayan ve 'su yılı' denilen bir kavram var. Yağışların başladığı ve bittiğini tanımlayan bir kavramdır. Su yılı başlayalı da henüz 7 gün oldu'' dedi. Kadıoğlu tarafından, yağış alacağımız döneme yeni girdiğimiz ve hiç yağmur almayacak gibi baraj doluluk oranındaki azlıktan bahsetmenin bir önemi olmadığı belirtildi.

Şu an barajlardaki su seviyenin düşük olmasının normal olduğunu ve su yılının başlaması ile birlikte barajların tekrar dolacağını dile getiren Kadıoğlu, 'Kuraklık var diyerek bir alarm verebilmemiz için beklenen yağışları almamış olmamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki dönemde yağışlar olmazsa alarm veririz ama daha su yılının başında iken 'kuraklık var, bittik, tükendik, şu kadar su var' demek yanlış." sözlerini kullandı.

Yağışlarla birlikte barajlar dolacak

Perşembe günü Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların barajlara etki edeceğini söyleyen Kadıoğlu, ''İstanbul'daki Melen, Istıranca gibi barajlarda sular artacak. Önce toprak suya dolacak sonra barajları dolduracak. Yavaş yavaş göllerde barajlarda toplanmaya başlayacak'' diyerek kar yağışının önemini de ekledi.

Dilek Çalışkan: Önümüzdeki yıllarda yaz yağışları daha çok olacak

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yaz aylarında görülen kısa süreli yağışların hızlı bir şekilde akıp denize gittiğini ve toprağı beslemekte yetersiz kaldığını söyledi. Çalışkan, toprağı besleyen ve ardından barajları dolduran yağmurların 3-4 gün devam eden yağışlar ve kar yağışı olduğunu belirtti. 

Yaz aylarında kısa süreli yağışları daha çok almaya başladığımızı söyleyen Dilek Çalışkan, kış aylarındaki yağışların ise yıllara göre azalış gösterdiğini kaydetti. Çalışkan, ''Artık bizim önümüzdeki yıllarda yaz yağışlarının daha da çok olacağını düşünerek hızlı akıp giden bu yağışları toplamaya çalışmamız gerekir. Çünkü baktığımız zaman yarım saatte 50-100 kilogram yağış düşüyor. Bu rakam bazen bir aylık toplam yağışa eşit oluyor. O kısa süreli yağan yağmurları toplayabilirsek o zaman kuraklık sorunumuz da azalır'' dedi.

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