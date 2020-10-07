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Can Dündar’ın el konulma kararı verilen Çengelköy’deki villası görüntülendi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, mahkeme tarafından sanık Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkul mal varlıklarına ile banka hesaplarına el konulmasına karar verildi. Can Dündar’ın Çengelköy’de bulunan ve el konulma kararı verilen villası böyle görüntülendi.

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi.

Mahkeme, Can Dündar’ın Ankara Çankaya’daki iki bağımsız bölümüne, Muğla Bodrum’da bulunan bir taşınmazına ile Üsküdar Çengelköy’de bulunan bir taşınmazına el konulması kararı verdi.



Ayrıca Dündar’ın banka hesaplarının tespitinin yapılacağı, tespit edilen vadeli veya vadesiz hesaplarına el konulacağı belirtildi.
Öte yandan, Can Dündar’ın Üsküdar Çengelköy’de bulunan ve mahkeme tarafından el konulma kararı verilen villası böyle görüntülendi. Villanın ve bahçesinin kapılarının kilitli olduğu, aynı zamanda villanın boş olduğu da görüldü.

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