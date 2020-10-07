Kartal'da faciaya ramak kala: Vinç üstgeçitteki reklam panosuyla korkulukları devirdi

KARTAL D-100'de üst geçide çarpan vinç faciayı beraberinde getirdi. Çarpmanın etkisiyle düşen reklam panosu otomobillere hasara neden oldu.

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Kartal D-100'de vinç üstgeçitte çarptı. Üstgeçitteki reklam panosunu yola düşerken, 2 otomobil ve bir otobüs panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durdu.