BIST 1.153
DOLAR 7,88
EURO 9,27
ALTIN 477,48
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Kartal'da faciaya ramak kala: Vinç üstgeçitteki reklam panosuyla korkulukları devirdi

Demirören Haber Ajansı

KARTAL D-100'de üst geçide çarpan vinç faciayı beraberinde getirdi. Çarpmanın etkisiyle düşen reklam panosu otomobillere hasara neden oldu.

Abone ol

Kartal D-100'de vinç üstgeçitte çarptı. Üstgeçitteki reklam panosunu yola düşerken, 2 otomobil ve bir otobüs panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik durdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kaçak eklentileri ile gündem olmuştu! Can Dündar’ın Bodrum’daki villasına el konuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika benzin ve motorine okkalı zam geldi! Bu gece yarısı geçerli olacak
Son dakika Yozgat'ta 2 tren birbirine girdi kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi
içişleri Bakanı Süleyman Soylu polislere talimat verdi bedelini ödemeye hazırım
İstanbul'da mağazada beğendiği ürüne bakan kadın neye uğradığını şaşırdı! Canından olacaktı
SİNPAŞ'tan Bülent Arınç açıklaması! Yönetim Kurulu üyesi oldu denilmişti
Dışişleri'nden son dakika Uygur Türkleri açıklaması! Türkiye mektuba imza atmamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular serinlemek için denize girdi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Son 10 günde 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi
PKK'lı teröristlerin Daltepe ve Kalkancık köylerinde katlettiği 37 kişi törenle anıldı
İstanbul'da dolu uyarısı duyanlar akın etti! Yüzde 80'i doldu
Hindistan'da benzin istasyonunda yaşanan patlamada 8 kişi yaralandı
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 bu sene 29 Ekim ne zaman?
Yorumlar