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Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildiği açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması geldi. İlk aşı için üretim aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Salgınla ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Test sayısının arttırılması yönünde görüş birliğine varıldı"
Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır"

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