Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri, GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

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Türk Medeni Kanunu'nu hedef alarak erkeklere "İkinci eş alın" önerisinde bulunduktan sonra GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer hakkında, eski başbakan Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri perşembe günü zincirleme suç duyurusunda bulunacak.

ANAP platformu üyeleri de suç duyurusunda bulunacak

ANAP Platformu üyeleri de, yarın saat 14.00'de tüm Türkiye'de, savcılıklara, Yılmaz'ın Avukatı Erden Arısoy'un hazırladığı dilekçeyi vererek Edizer hakkında "Tehdit, Nefret ve Ayrımcılık, Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından işlem yapılmasını isteyecek.

Dilekçede "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi

Suç duyurusu dilekçesinde Edizer'in paylaşımlarında "Mesut Yılmaz'ı imam hatiplilere cephe almış bir din düşmanı kisvesine bürümek sureti ile halkı Mesut Yılmaz ve dönemin devlet yöneticilerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" belirtildi.

Suç duyurusunda dikkat çeken bazı bölümler şöyle:

"Sn. Mesut Yılmaz, Turgut Özal kabinesinin ülkemizi dış dünyaya açan kadronun içinde yer alan, Cumhuriyetin ideallerini, milletin ve devletin değerlerini müştereken koruyan, milliyetçi muhafazakar kesimlerin seçmen desteğiyle dört eğilimin kendisini temsil ettiği Anavatan Partisi'nin Genel Başkanlığını ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin 21. Başbakanı olarak görev yapmış bulunan kıymetli bir siyaset insanıdır. Kendisinin sağlık sorunları yaşadığı bir dönemde ne hukuk, ne geleneklerimiz ne de genel anlamda toplum inançlarıyla tümünü inkar eden bir surette ölmesini ve gasilhane muamelesi üzerinden kendisine çirkin hakaretlerde bulunulması, üstelik bu ifadelerin bir hekim tarafından onbinlerce insana sosyal medya aracılığıyla iletilerek kendisinin döneminde doğmamış çocuklara dahi nefret aşılayacak surette hedef göstermesi evrensel anlamda kabul edilemez niteliktedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kez tek başına, bir kez koalisyon ortağı olarak ülkeyi yönetmiş, yüzbinlerce üyesi, milyonlarca seçmeni olmuş bir siyasi partinin genel başkanı olmuş ve Başbakanlık yapmış Sayın Mesut Yılmaz'a karşı kullanılan onur kırıcı ifadeler; parti organlarında görev yapmış eski bir partili, oy vermiş bir seçmen ve bir vatandaş olarak tarafımı ziyadesiyle incitmiş ve manevi olarak yaralamıştır."