ABD'de George Floyd'u öldüren polis, serbest bırakıldı

Amerikalı siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınan siyahi George Floyd, hayatını kaybetmişti.

Floyd'u gözaltına almaya çalışan polislerden Derek Chauvin'in, şüphelinin boynuna diziyle bastırması sonucu boğularak öldüğü ortaya çıkmış ve polis memuru tutuklanmıştı.

1 milyon dolar kefaretle serbest kaldı

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Chauvin'in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

George Floyd'un ölümü ve yaşananlar

Uzun yıllar siyahilerin polis şiddetine maruz kaldığı ABD'de, Floyd'un trajik bir şekilde polislerin dizinin altından "Nefes alamıyorum" sözleriyle can vermesi infiale neden oldu.

Görüntülerin sosyal medya aracılığıyla yayılmasının ardından, ABD'de özellikle siyahilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde sokak gösterileri başladı. Gösteriler çoğu yerde yağmalara ve şiddet olaylarına dönüştü.

Olaylar kapsamında ABD ordusu Orta Doğu'dan sonda kendi şehirlerinde konuşlandı.

ABD'de yaşanan olaylar Avrupa başta olmak üzere dünyanın muhtelif ülkelerine yayıldı ve "Black Lives Matter" mottosuyla ırkçılık karşıtı büyük gösteriler düzenlendi.