Şenol Güneş: İyi oynadık ama eksiklerimiz var

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'ya karşı iyi oynadıklarını ancak eksiklerinin de olduğunu belirtti.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanında oynayacağı maç öncesi, özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi.

Münih'te oynanan ve karşılıklı gollerin olduğu, 3-3 biten maç sonrası açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, sunları söyledi:

"Eylül'deki 2 maça göre iyi durumdayız"

"Takımda iyi işler yapan da eksiği olan da var. Bunlar normal şeyler, böyle bir süreç geçiriyoruz. Eylül'deki iki maça göre iyi durumdayız. 3-2'de kalabilirdi, 4-3 de yenebilirdik ama bunlar bize puan getirmiyor. Bizim için Rusya maçı önemli şu an."

"Efecan'dan memnunum"

"Bireysel olarak Efecan'dan memnunum. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Bu adaptasyonu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır zaten."

"İyi oynadık ama hatalarımız da var"

"Bazı oyuncuları görmek istedik, kim olursa olsun tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi hem bizim hem de Almanya'daki oyuncular. Seyir zevki yüksek ve bol gollü bir maç oldu. İyi oynadık ama hatalarımız da var."

"Rakibin isminin büyüklüğüne rağmen, bizim için iyi oldu"

"Rakibin isminin büyüklüğü ne olura olsun ki iyi oyuncuları var, genç oyuncuları var, birçok ideal kadrodan oyuncuları yok ama hepsi geleceğin oyuncusu, bizim için iyi oldu."

"Oyuncularımız, ligdeki moral bozukluğunu aşmalı"

"Ligde biraz morali bozulunca dağıldıklarını görüyoruz, milli takım oyuncularımızın bunu aşması lazım. Kamuoyundaki eleştirileri görüp düşmeleri iyi değil."