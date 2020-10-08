Eylül ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurulmuştu. Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor.Abone ol
Çeşitli nedenlerle ücretsiz izne ayrılan ve iş akdi fesh edilenlere verilen Nakdi ücret desteğinin eylül ayı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Eylül ayı ödemelerinin 8-9 Ekim’de başlayacağını duyurmuştu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeler ise PTT aracılığıyla yapılacak.