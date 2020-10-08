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Almanya Türkiye maçı sonrası Emre Can'a büyük tepki: Git adını Hans koy

Almanya ile Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Almanca konuşan ve son dakika yenilen gole üzüldüğünü dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can büyük tepki görürken Löw ise büyük takdir topladı.

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kalırken Efecan Karaca'nın attığı golde faul olduğu yönünde hakeme yoğun itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü. 

''Son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz''
Maçın ardından konuşan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, kendisine sorulan Türkçe sorulara Almanca cevap verdi. Emre Can, "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel anlamda çok iyi bir oyun çıkardı, son saniyelerde gelen gol nedeniyle üzgünüz." dedi.

Türkçe yerine Almanca konuştu
Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın maçın ardından verdiği röportajda Türkçe yerine Almanca konuşması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Löw: Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi
Karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuşan Joachim Löw, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü."

Türkçe 'iyi akşamlar' dedi
Löw'ün röportaj sonunda Türkçe 'iyi akşamlar' demesi dikkatlerden kaçmazken Alman teknik adamın sempatik tavırları futbolseverlerin takdirini kazandı.

Löw'ün Türkçe Emre Can'ın ise Almanca konuşmasının ardından gelen tepkiler şöyle; 




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