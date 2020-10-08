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Efecan Karaca, ilk golünü Almanya'ya attı: Bu beni çok duygulandırdı

A Milli Takımın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede ilk 11'de sahada yer alan Efecan Karaca, attığı golün kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirerek açıklamalarda bulundu.

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A Milli forma ile ilk golünü Almanya karşısında bulan Efecan Karaca karşılaşma sonrası duygularını aktardı. Çok mutlu olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Biz de çok güçlüyüz, neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Maçın hakkı da beraberlikti bence, iki takım da müthiş oynadı. Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Karaca, "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum. Bu maçı unutup yarın dinlenip sonrasında Uluslar Ligi'ne hazırlanacağız. Onlar resmi maç olduğu için iyi hazırlanıyoruz. İyi bir hazırlık maçı yaptık, kendimizi denedik. Rusya maçına hazır olup iyi dinlenip Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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