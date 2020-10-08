Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var

Türkiye'nin Almanya karşısında yediği golleri talihsiz olarak nitelendiren Merih Demiral, gün geçtikçe daha iyi olacaklarını ifade etti. Oyuna sonradan girip mücadelenin skorunu belirleyen Kenan Karaman ise Şenol Güneş'in kendilerini iyi hazırladığını dile getirdi.

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A Milli Takım'da stoper Merih Demiral 3-3 sona eren Almanya maçını yorumladı. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Merih; "Çok güzel mücadele ettik, gerektiği gibi oynadık. Talihsiz goller yedik ama tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol atıyoruz. Genç bir milli takımız, önümüzde güzel günler var, gün geçtikçe daha güzel oluyoruz. Çok güzel bir milli takım var, çok daha güzel olacak." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlıların duraklama dakikalarındaki golünü kaydeden Kenan Karaman ise; "Çok güzel bir mücadele oldu. Takım bugün çok büyük karakter gösterdi. Kolay değil Almanya gibi büyük bir takıma karşı. Bugün bence çok iyi bir performans çıkardık takım olarak. Hocamız bizi maça iyi hazırladı." dedi.

"Çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz"

Karaman, "Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız. Alman ekibi iyi oyunculara sahip, onlar da birkaç oyuncuyu veya yeni gelenleri denedi. Oturmuş ve sistemli bir takım, bunu bugün gösterdiler. Alan bırakınca ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz, güzel bir adım attık." ifadelerini kullandı.