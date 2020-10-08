Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

DİYARBAKIR’da ‘Kırmızı’ kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda teröristin en yakınındaki kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı’ kategoride yer alan ‘Amara Doktor’ kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı’ olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı’nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.



Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, ‘Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar’ açıklamalarında bulunmuştu.







