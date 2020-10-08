Meteoroloji dolu uyarısı yaptı araç sahipleri önlem aldı! Araçların zarar görmesi nasıl önlenir?
İSTANBUL'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya almaya çalıştı. Peki bu yöntemler araçları doludan korur mu? Doludan korunmak için nasıl önlemler alınmalı?
Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. Araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
Araçlarını korumak için kapalı otopark bulamayanlar için farklı bütçelere hitap eden dolu örtüleri, brandalar ve çadırlarlar piyasada yer alıyor. Aracınızda taşıyacağınız böyle bir ürün koruma için en etkili yönlemlerden biri olacaktır.
Kapalı otopark imkanı olamayan araç sahipleri hava durumunu takip ederek ellerindeki imkanlarla kendi tedbirlerini alabilirler. Evlerde bulunan battaniye, yorgan, karton gibi eşyaları araçların üstüne örterek korumak fayda sağlayacaktır. Elbette burada yağan dolunun miktarı ve büyüklüğü de önemli.
İnşaat malzemesi satan yerlerde çok kolay bulunabilecek izolasyon malzemeleri veya kartonlar aracın üstüne örtülen battaniye ve halı gibi eşyaların altına koyulduğunda daha büyük dolu parçaları için daha etkili bir koruma sağlayacaktır.