Türkiye pes etmedi Almanlar bozguna uğradı! Olay manşetlere bakın

KICKER: KARAMAN UZATMADA ATTI, ALMANYA KAZANAMADI

Bild gibi Almanya'nın bir başka yüksek tirajlı spor gazetelerinden Kicker, internet sitesinden Bild'e benzer bir içerik yazarak, "Alman milli takımı hazırlık maçında Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamadı." ifadeleri kullanıldı.