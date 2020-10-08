Recep Akdağ, GATA'nın skandal Başhekim Yardımcısı Ali Edizer için ne dedi?

"Boşanmayın ikinci eş alın" paylaşımı sonrası görevden alınan GATA'nın eski Başhekim yardımcısı Ali Edizer, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da bir dönem Özel Kalem Müdürlüğünü yapmıştı. Recep Akdağ, skandal sözlerin sahibi Ali Edizer için ne dedi?

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Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, çirkin mesajlarıyla gündem olan doktor Ali Edizer için "Bu arkadaş anormal" dedi. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olan Edizer, 8 ay yanında çalışan Menzil tarikatı mensubu Edizer'in o dönem böyle şeyler konuşacak biri olmadığını söyledi.

Sözcü'ye konuşan Recep Akdağ, eski özel kalemi olan Ali Edizer'i ‘anormal' olarak tanımladı. Edizer'in kendi bakanlığı döneminde yükseldiği iddiaları için de Recep Akdağ, "Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış” diye konuştu.

Verimli bulmadım görevden aldım

Recep Akdağ Ali Edizer'le ilgili şunları anlattı: “Bana 8 ay süreyle Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal. Benimle 2012'de çalıştı ve çalışmasını verimli bulmadım, tüm irtibatım bu kadar."

Bana 'Recep Abi' diyecek biri değil

"Bana, ‘Recep abi' diyebilecek biri değil. İdari ya da adli soruşturmayı gerektirecek bir şey varsa bunun gereğini de yerine getirirler. Benim şahsımla ilişkilendirilmesi yanlış olur. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdürlükte genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir.”