Zindaşti'nin hem flörtü hem iş takipçisiymiş! Aliye Uzun, İsmail Saymaz'a konuştu

Zindaşti skandalında başroldeki isim olan Aliye Uzun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile flörtleştiklerini ve vatandaşlık alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini açıkladı.

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Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi hâkim ve savcılara kurduğu baskısı sonucu tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu'nun ismini verdiği Aliye Uzun, o dönem İranlı uyuşturucu baronu ile bir süre flört ettiklerini söyledi. Uzun, Zinaşti'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini de açıkladı.

"Yatırım yapmak istiyordu"

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Uzun, Zindaşti ile Zorlu AVM'nin açılışında tanıştığını, yatırım yapmak istediğini söylediğinde kendisini Burhan Kuzu ile bir araya getirdiğini anlattı.

"Dosyası kabarık, kimlik veremeyiz. Siz de uzak durun"

Uzun, Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından, "Dosyası kabarık, kimlik veremeyiz. Siz de uzak durun" dendikten sona görüşmeyi kestiğini söyledi.

"Ben bu işten ücret alıyorum"

Aliye Uzun, Burhan Kuzu'nun 'Türk vatandaşlığı için kendisinden 650 bin TL istediği ve dergisine 100 bin lira ödediği' iddialarına da şöyle yanıt verdi: Hayır, almadım. Çalışma prensibim şöyle: Sözleşme yaparım, ücret tayin edilir. Para iş bitince alınır. Dergi için galiba daha düşük bir rakam verdi ama vatandaşlıkla alakası yok. İsmail Bey, dünyada danışmanlık firmaları var. Ben bu işten ücret alıyorum.