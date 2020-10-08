BIST 1.152
DOLAR 7,88
EURO 9,29
ALTIN 478,52
HABER /  GÜNCEL

Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi

Aylık gelirini düşürüp vergi kaçıran vatan hainleri için Maliye harekete geçti. Sahte faturalarla mücadalede Maliye’ye yeni yetkiler verildi.

Abone ol

Sahte faturayla devleti ve firmaları dolandıran riskli firmalara ‘jet müdahale' geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, sahte belge düzenlemek amacıyla firma kurduğu yönünde ciddi kuşkular oluşan riskli mükelleflere, inceleme raporları ve gerekli imzalar beklenmeden anında müdahale edilecek. Uygulamanın başarılı olması halinde, vergi kaçakçılığı yapan şebekeler kısa sürede yakalanabilecek.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte artık sahte fiş ve fatura basmak için kurulduğuna ilişkin ciddi kuşkular beliren riskli firmalar, denetim raporları ve bürokratik işlemler beklenmeden vergi incelemesinin ardından mükellefiyetten çıkarılacak. Böylece bu firmalar yeni fiş ve fatura basamayacakları için devletin kaybı daha az olacak. Firmaların sahte belge basma riskinin olup olmadığı, firmaların ne zaman kurulduğu, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar incelenerek ortaya çıkarılacak.

Cezası 5 yıl hapis

Riskli firmalar bu sürecin ardından incelenecek, tüm vergi borçlarını ödemesi istenecek, bastığı belgeler için en az 140 bin lira olmak üzere yüzde 10 teminat alınacak. İncelemede temiz çıkan firma teminatını alıp faaliyetine devam edecek. Kaçakçı olduğu anlaşılanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
Almanya Türkiye maçı sonrası Emre Can'a büyük tepki: Git adını Hans koy
Trump: Regeneron ilacını herkes bedava alacak
Almanya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (7 Ekim Çarşamba)
Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi uzatıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale hava durumu 15 günlük haritalı rapor
Ozan Tufan Almanya'ya jeneriklik gol attı capsler havada uçuştu
Recep Akdağ, GATA'nın skandal Başhekim Yardımcısı Ali Edizer için ne dedi?
Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de
Özel sektörde babalık izni kaç gün 2020?
Yorumlar