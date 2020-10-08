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Bursa'da şans eseri facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da tüp yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı kazada şans eseri faciadan dönüldü.

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Kaza, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte seyir halinde ilerleyen otomobil arkasında yüzlerce tüp yüklü kamyonun çarpması sonucu kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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