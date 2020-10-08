Samsun'da pitbull 11 yaşındaki çocuğu bu halde getirdi! Kanlar içinde kaldı
SAMSUN'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu kanlar içinde kaldı. Ölümden dönen küçük kız hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler.
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Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.
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Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
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