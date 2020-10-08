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Fenerbahçe Garry Rodrigues'ten kurtuluyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

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Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı Garry Rodrigues için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al-Ittihad'a geri dönüyor
Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler, oyuncunun 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

Yeşil Burun Adalı oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

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