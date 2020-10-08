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Adıyaman'da vaka sayısı artıyor! 166 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da vaka sayısının artması nedeni ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Karar doğrultusunda 166 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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 Adıyaman'da son 2 günde 166 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son 2 günde farklı mahallelerdeki 166 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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