ABD'de gardiyanlardan mahkumlara "Baby Shark" işkencesi

ABD'de üç eski gardiyan, elleri kelepçeli halde duvara dayadıkları mahkumlara "Baby Shark" (Bebek Köpekbalığı) adlı çocuk şarkısını defalarca dinletip eziyet ettikleri suçlamasıyla hakim karşısında...

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ABD'de üç eski gardiyan, elleri kelepçeli halde duvara dayadıkları mahkumlara "Baby Shark" (Bebek Köpekbalığı) adlı çocuk şarkısını defalarca dinletip eziyet ettikleri suçlamasıyla hakim karşısında.

New York Times'ın haberine göre, Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde eskiden görevli gardiyanlar Christian Miles ve Gregory Butler ile Teğmen Christopher Hendershott mahkumlara eziyet etmek, bir mahkuma fiziksel ceza vermek ve komplo kurmakla suçlanıyor.

Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre olayın şu şekilde gerçekleştiği belirtiliyor:

Kasım-Aralık 2019 döneminde 5 mahkumun ayrı ayrı dahil olduğu en az 5 olayda, gardiyanlar Miles ve Butler, mahkumları boş avukat görüşme odasına yerleştirdi. Daha sonra ikili, mahkumları duvara karşı kelepçeleyip iki saat boyunca ayakta durmaya zorladı. Bu sırada arka planda bir bilgisayar aracılığıyla hiç durmadan çalan Baby Shark müziği de mahkumlara saatlerce dinletildi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Miles, soruşturmayı yürüten dedektiflere bu şarkının Butler'la aralarında bir "şaka" olduğunu savundu.

Ancak bölge savcısı Davit Prater, üç sanığın mahkumları cezalandırırken "zalimce ya da insanlık dışı bir tutum" sergileyip "birlikte, isteyerek ve yanlış şekilde" hareket ettiğini vurguladı.

Prater'a göre, sürekli aynı şarkıyı çalmak, duvara kelepçelenmekten dolayı büyük olasılıkla zaten acı çekmekte olan mahkumların "aşırı düzeyde duygusal stresten" muzdarip olmasına yol açtı.

Teğmen Hendershott'ın da yetkisi altındaki bu gardiyanları denetleme ve onlar arasında disiplini sağlama konusunda başarısız kaldığını belirten bölge savcısı, çok sayıda mahkumun Miles ve Butler'ın kötü davranışlarını ayrıntılarıyla anlatıp şikayetçi olduğunu söyledi.

Prater, The Oklahoman gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu duruma uygun gelen bir ağır ceza kanunu maddesi bulamıyor olmam talihsizlik" dedi.

Diğer taraftan Butler ve Miles'ın haklarında yürütülen soruşturma sırasında istifa ettiği, Teğmen Hendershott'ın da emekliye ayrıldığı belirtildi.