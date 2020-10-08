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İzmir hava durumu saatlik 8 Ekim haritalı tahmin

İZMİR hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı tuttu. Bugün yani 8 Eylül Perşembe günü İzmir'de sağanak yağış sabah 09.00'da başlayacak ve gün boyunca devam edecek. İzmir saatlik hava durumu raporuna göre yağışlar hafta boyu devam edecek.

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İZMİR hava durumu için kritik alarm verildi, meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahminini yayınladı. Bugün yani 8 Ekim Perşembe günü İzmir'de etkili sağanak yağış gece saatlerinde başlayacak. 09.00'da başlayacak olan gök gürültülü yağış gün boyunca devam edecek. Yetkililer   İzmir'de oluşacak sel baskınları için vatandaşları uyardı. İşte  İzmir saatlik hava durumu tahmini son  veriler...

Bugün yurt genelinde hava nasıl: Ülkemizin Batı kesimlerinin 08.10.2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yeni yağışlı sistemle ilgili Çarşamba ve Perşembe günleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

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