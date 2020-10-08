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Tuma Çelik olayı nedir HDP'li Tuma Çelik ne yaptı?

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. TBMM'de hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Tuma Çelik kimdir, aslen nereli ve Tuma Çelik olayı nedir?

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Son günlerin olaylı ismi Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. TBMM'de hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Tuma Çelik'in hayatı merak edildi. Aslen Mardin Midyatlı olan Tuma Çelik 54 yaşında. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve seminerler, sempozyumlar verdi.İşte Tuma Çelik'in hayatı...

1964 yılında Midyat’ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul’a, 1985 yılında İsviçre’ye taşındı. Bir süre sonra Türkiye’ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve seminerler, sempozyumlar verdi.

Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, evli ve 4 kız babasıdır.

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.

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