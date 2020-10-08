İzmir'in 'simge projesi' balıklara mezar oluyor: Kokmayan yer arıyoruz bulamıyoruz...

"Çok pis bir koku yayılıyor... Temizlenmesini istiyorum"

Ölü balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise "Bornova ilçe merkezine çok yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonları çocuklarımı alıp, Homeros Vadisi'ne giderdim. Ancak gördüğüm manzara beni çok şaşırttı. Vadideki göletlerden çok pis bir koku yayılıyor. Bunun dışında göletlerde ölü balıklar var. Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nden buranın kısa sürede temizlenmesini istiyorum." dedi.