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Diego Perotti'nin sağlık kontrolünde Fenerbahçe'yi korkutan şüphe

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızla sözleşme imzalandı ancak Kasım ayı ortasına kadar kadar forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe'nin transferi için büyük mesai harcadığı ve en sonunda kadrosuna kattığı Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktığı bildirildi. Bu yüzden de Perotti'nin imzasının 1 gün geciktiği ifade edildi. Ancak özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla Perotti ile sözleşme imzalandı. 

Kasım ayının ortasına kadar oynamasının zor olduğu öğrenilen Perotti'nin bu gelişme üzerinde sözleşme şartlarında da bazı değişiklikler olduğu belirtiliyor. Arjantinli kanat oyuncusu maaşının bir kısmını garanti bir kısmını ise maç başı olarak alacak.

Bireysel çalışıp tedavi alacak

Tüm maçlarda oynaması durumunda toplam ücreti yıllık 3 milyon Euro'ya gelecek. Ancak bu durumun gerçekleşmesi şimdiden imkansız. Perotti bir süre hem bireysel olarak çalışacak hem de tedavi olacak. Ayrıca Perotti için Roma'ya bonservis ödenmediği de iddia ediliyor.

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