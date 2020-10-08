Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan Mert Carim ile nişanlandı değişimi şaşırttı
1999 yılında yayımlanmaya başlayan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı.
90'lı yılların efsane dizisi Bücür Cadı, 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuş, Türk izleyicisini ekranlara kilitlemişti. Şehriye'nin kızı Zeliş'e hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor.
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Oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Nakkaştepe’de aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabında nişandan bir kare paylaştı.
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Oyuncu bu karenin altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.
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Peki, Merve Erdoğan kimdir?
1991 yılında Niğde'de doğan Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun oldu.
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