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AP'de Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı

AVRUPA Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Vekil Ioannis Lagos, Yunan mahkemesi tarafından üyesi olduğu Altın Şafak Partisi'nin 'suç örgütü' kabul edilmesinden sonra tutuklandı.

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Geçen aylarda Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtarak, Türkiye'yi aşağılamak istemişti. Bu olay dünya gündeminde geniş yer bulurken, Lagos hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Lagos, temsili bir şekilde 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası almıştı.

Mahkeme Altın Şafak partisini suç örgütü ilan etti

Fakat ırkçı milletvekilinin başından geçen tek soruşturma bu değildi! Antifaşist rapçi Pavlaos Fitsas'ın 2013'te Atina'da ırkçı Altın Şafak partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma sonrası 2015 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişinin 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla başlayan davada dün karar verildi. Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğunu resmiyete kazandırdı.

Türk bayrağını yırtan Lagos da tutuklandı

Yaklaşık olarak 5.5 yıldır süren davada mahkeme heyeti Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın 'Suç örgütünü yönettiğine', diğer 18 sanığın da 'Suç örgütüne üye olduğuna' hükmetti.

Ne olmuştu?

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Yunanistan sınırında yaşanan mülteci durumuyla ilgili olarak'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısında bir araya gelmişti. Yunan Altın Şafak Partisi'nin faşist milletvekili Ioannis Lagos toplantıda söz almış ve "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek Türk Bayrağı'nı yırtmıştı. Lagos'un bu hareketi dünya basınında eleştirilirken, parlamento 4 gün toplantılara katılamam cezası vermişti.

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