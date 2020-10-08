Emel Müftüoğlu kızı Çağrı kaç yaşında babası kimdir?

Özellikle 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran isim Emel Müftüoğlu son olarak Çocuklar Duymasın'da rol almıştı. 58 yaşında olan Emel Müftüoğlu aslen İzmirli. Bir kez resmi evlilik yapan Emel Müftüoğlu, Oğuz Mütfüoğlu ile boşandı. Emel Müftüoğlu'nun kızı ise Çağrı Müftüoğlu'dur.

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Özellikle 90'lı yıllarda Hovarda şarkısı ile büyük ses getiren sevilen şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu bugün Star ekranlarında yayınlanacak Demet ve Alişan'la programına konuk olacak. Son hali ile şaşırtan Emel Müftüoğlu'nun hayatı da merak edildi. Dizi oyunculuğu da yapan Emel Müftüoğlu son olarak Çocuklar Duymasın'da rol aldı. 58 yaşında olan Emel Müftüoğlu bir evlilik yaptı ve Çağrı adında bir kızı var.

Emel Müftüoğlu kimdir, Pop müzik sanatçısı 1961 yılında İzmir'de doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı.

58 yaşında olan Emel Müftüoğlu bir evlilik yaptı ve Çağrı adında bir kızı var.

İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Güneş Gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak başladı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel- Erdal ikilisi, 1985 yılında "Sevmek Öyle Bir Şey" ve 1988 "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Şahin Özer Plak'la anlaştı ve 1990 yılında bu müzik yapım firmasından yayınlanan "Karlar Düşer" isimli albümü ile iyi bir çıkış yaptı.

Emel Müftüoğlu , Meşhur olmadan önce yıllarca Afyonkarahisarda TEK görevlisi olarak çalışmıştır. Çok güzel taklitler yaparak sevenlerinin beğenisini almaktadır.

Emel ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı tv dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.

2003 yılında Talat Bulut ile başrolünü paylaştığı "Aşk Olsun" adlı dizide oynadı.

2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları "Kadınca Çarkıfelek" programını sundu, ancak kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı "Sessiz Gece" adlı dizide rol aldı.

Star TV'de yayınlanan "Son Ağa" dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolde yer aldı.

TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte "Zoraki Başkan" adlı dizinin başrolünde oynamıştır.

Bunların dışında uzun yıllar TRT, atv ve TV8'de "Emelce", Kanal D'de "Emel Içgüdü", TGRT'de İdil Çeliker ile "Emelce Sabahlar" ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte "Çifte Kavrulmuş" adlı tv programlarını yaptı.

Emel Müftüoğlu ,pop müzik sanatçılarının art direktörü olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Emel Müftüoğlu'nun Çağrı adında bir kızı vardır.