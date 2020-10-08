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Ebru Destan eşi kimdir Mete Okay İnan'dan boşandı mı?

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra evlenen ve podyumları bırakan Ebru Destan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak edildi. 43 yaşında olan Ebru Destan aslen İzmirli. 2011 Mete Okay İnan ile evlenen Ebru Destan'ın Oktay ve Ali adında 2 oğlu var.

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Bir dönem podyumların aranan ismi olan, şimdilerde daha çok ev hayatını tercih eden ve çocuklarına zama ayıran Ebru Destan'ın hayatı merak edildi. Ebru Destan 43 yaşında ve aslen İzmirli. 2011 yılında hayatını Mete İnan Okay ile birleştiren Ebru Destan 2 kez anne oldu. Ebru Destan'ın Oktay ve Ali adında 2 oğlu var. İşte Ebru Destan hayatı...

Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. Galerici Mete Okay ile 2011'de evlendi ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunuyor. Ünlü isim 2017 Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

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