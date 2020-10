ABD'li senatörlerden Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' mektubu

Mektupta, ABD'nin 'Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiği' belirtildi.

"Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor." denilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması..."

Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz.

Reports of Turkey activating the radars of its Russian S-400 anti-aircraft system is alarming, which is why sanctions for their initial purchase need to be implemented. President Erdogan continues to be emboldened by our delays on these sanctions and the supply chain transition. pic.twitter.com/e2pBlDuUY6