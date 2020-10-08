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JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder

2020'ye 5,94 ile başlayan dolar/TL, bugün 7,94 ile rekor seviyeye yükselirken, ABD’de TL’nin geleceğine ilişkin rapor yayımlandı. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'ın hazırladığı 4 farklı senaryo dikkat çekici.

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Dolar 7,90, euro ise 9,30'u aşarak rekor tazelerken, JP Morgan'dan TL'yi ilgilendiren çok çarpıcı bir rapor geldi. ABD başkanlık seçimi sonuçları ve sonuçların gelişen ülke para birimlerine etkisi konusunda 4 farklı senaryo hazırlayan banka, Biden'ın başkan seçilmesi durumunda en çok kaybedecek para birimlerinin TL ve Rus Rublesi olacağını öne sürdü.

4 senaryo

Raporda 4 farklı senaryo yer aldı. Biden’ın başkan seçildiği ve Biden’ın partisi Demokrat Parti’nin Senato’da çoğunluğu aldığı birinci senaryoda en olumlu etkilenecek para birimleri Çin Yuanı, Meksika Pesosu ve Güney Afrika Randı olurken, en olumsuz etkilenecekler Türk Lirası ve Rus Rublesi olarak sıralandı.

Kazanacaklar ve kaybedecekler

Bu senaryoda, Türk ve Rus tahvillerinin de “kaybedenler” olacağı, “kazananların” ise Meksika, El Salvador, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti tahvilleri olacağı belirtildi.

Biden’ın başkan seçileceği ancak Senato’da çoğunluğun Cumhuriyetçiler’de kalacağı ikinci senaryoda kazanan ve kaybeden para birimleri ilk senaryodaki ile aynı kaldı. Bu senaryo da TL en olumsuz etkilenecekler arasında.

Trump seçilirse TL kazançlı çıkar

Jp Morgan’a göre, Trump’ın başkan seçileceği ve Senato’da çoğunluğun Cumhuriyetçiler’de kalacağı üçüncü senaryoda “kazananlar” Türk Lirası ve Rus Rublesi olacak. Kaybedenler ise Çin Yuanı ve Meksika Pesosu.

Sandıktan belirsizlik çıkması ve sonucun mahkeme tarafından belirleneceği dördüncü senaryoda ise kaybedecek para birimleri Güney Afrika Randı ve Meksika Pesosu olacağı, kazanan ise olmayacağı belirtildi.

S400, Suriye, Doğu Akdeniz…

JP Morgan, senaryoların yer aldığı raporda, Biden’ın seçilmesi durumunda ABD ile Türkiye arasında S400 füzeleri, Doğu Akdeniz ve Suriye kaynaklı gerilimlerin artabileceği ve bunun da Türk varlıkları için olumsuz olacağı öngörüsünü paylaştı.

“Türkiye, ABD’nin stratejik NATO müttefiki olsa da iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan çözülmemiş birçok sorun bulunuyor” denilen raporda, “Bu sorunların başında, Türkiye’nin S400 füze savunma sisteminin durumu ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında adım atılmasını tetikleme potansiyeli bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

'CAATSA yaptırımı' kozu

“Türkiye, füzelerin kurulumunu belirsiz bir geleceğe erteledi ve Başkan Donald Trump, CAATSA kapsamında henüz adım atmadı” diyen banka, Biden’ın geçmişte Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalara işaret ederek Biden yönetimindeki ABD’nin Türkiye’ye karşı S400’ler konusunda farklı bir duruş gösterebileceğini belirtti ve yaptırım gelebileceği sinyalini verdi.

İki ülke arasında Suriye başlığında da uyuşmazlık olduğunu, Türkiye’nin itirazlarına rağmen ABD’nin Suriye’de YPG ile işbirliği yaptığını hatırlatan JP Morgan, “Suriye’de Kürtler konusunda gerilimin artması, ABD ile Türkiye arasındaki tansiyonu yükseltebilir ve bu da Biden yönetiminin daha güçlü bir yanıt vermesini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca, “Doğu Akdeniz’de’de iki ülke arasındaki tansiyonun artması riski bulunuyor” denildi.

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