Bugün ve yarın dolu yağışı var Meteoroloji profesörü uyardı 24 ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 gün boyunca etkili olacak, dolu, kuvvetli yağmur ve hortum için alarm verdi. Listede bu kez İstanbul başta olmak üzere 24 il bulunuyor. Dolu yağışı beklenen iller arasında ise İstanbul ile birlikte Balıkesir, Kütahya, Bursa, Manisa, İzmir gibi iller var. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmininde dolu yağışı uyarısı verilince İstanbul'da herkes araçlarının üzerine halı ve battaniyelerle örttü. Peki dolu yağışı saat kaçta başlayacak ve etkili olacak? İşte meteoroloji uzmanlarından gelen saat açıklaması ve son tahminler: