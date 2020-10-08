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Kovid-19'a yakalanmıştı! İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş sağlığına kavuştu

Yeni tip koronavirüse yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ailesiyle birlikte gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu duyurdu.

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Yeni tip koronavirüse yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş sağlığına kavuştu. Bir süre önce test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan Yokuş, ardından ailesiyle evinde izole olarak tedavi görmeye başlamıştı.

Yokuş, son yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Bundan tam 21 gün önce ailemle Kovid-19 sebebiyle tedavi gördük. Çok şükür ki ailecek son yaptırdığımız tetkiklerde negatif sonuç aldık. Çok şükür ki sağlığımıza tekrar kavuştuk.

İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'imiz hasta olan tüm vatandaşlarımıza şifa versin, tüm insanlarımızı virüsten korusun. Ne olur dostlarım, tedbiri elden bırakmayalım."

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