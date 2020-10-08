ABD'de düğün dönüşü özel uçak faciası: Gelin ve damat öldü

Vogelaar'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, güzel kız kardeşim, en iyi arkadaşım ve en güzel gelin dün; yakışıklı, neşeli kocasıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybetti" dedi.