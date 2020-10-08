ABD'de düğün dönüşü özel uçak faciası: Gelin ve damat öldü
ABD'de düğün sonrası evlerine özel uçakla dönmek isteyen pilot ve eşi uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
ABD'de yeni evlenen çiftin mutluluğu ölümle sonuçlandı. Düğünleri için ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis (30) ve eşi Lindsey Vogelaar’ın (33) özel uçakla evlerine dönmeyi planladı. Bu düşüncenin sonu felaketle sonuçlandı.
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Uçağın kalkıştan 15 dakika sonra düştüğü ifade edilirken evlenen çiftin kazada öldüğü belirtildi.
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Vogelaar'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, güzel kız kardeşim, en iyi arkadaşım ve en güzel gelin dün; yakışıklı, neşeli kocasıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybetti" dedi.
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