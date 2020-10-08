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CHP'li başkan sosyal medyadan duyurdu! Koronaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in korona virüs testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı, testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.

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Testi pozitif çıkan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Moralim yüksek, hastanede tedavim devam ediyor. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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