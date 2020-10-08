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İstanbul'da koronavirüsü yenen cerrah göreve başladığı gün öldü

İSTANBUL Tabip Odası, Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Dr. Ahmet Akbaş'ın evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İstanbul Tabip Odası, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlatan Dr. Akbaş’ın dün akşam saatlerinde ani olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından yeniden çalışmaya başlamıştı.Dün akşam (6 Ekim 2020) mesai sonrası poliklinik (sürtime) hizmeti veren Dr. Ahmet Akbaş kendisi gibi hekim olan eşinin de evde bulunduğu sırada gece ani olarak yaşamını yitirdi."

Ek bir sağlık sorunu yoktu
"30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan genç bir hekimin ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Otopsi sonucunda elde edilecek bilgiler bu konuda daha net değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır."

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