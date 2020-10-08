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Sakarya'da 3 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da komşuların haber alamadığı 3 çocuk babası eve gelen ekipler tarafından hareketsiz bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen adamın ölümü şüpheli olarak kayda geçti.

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Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Papuççular Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası Cihat hoş isimli kişiden bir süredir haber alınamayınca komşuları merak etti. Evine giden komşular televizyonun açık olduğunu görünce kapıyı çaldı. İçeriden herhangi bir cevap alamayan komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak evin içerisine girdiğinde 3 çocuk babası Hoş’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Durumu ekiplerin gelerek inceleme yapmasından sonra öğrenen komşusu Memnune Karaul, “Ne olduğunu bilmiyoruz, araçların sesini duyunca dışarıya çıktı. Buradaki galerici 2 günden beri evden çıktığı görülmüyor dedi. Kapısına gidilmiş ve seslenilmiş kimse cevap vermeyip kapıyı açmayınca konuyu ekiplere bildirmişler. Daha sonrasında polisler geldi. 3 tane çocuğu var” dedi.

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